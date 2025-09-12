За останню добу офіційний долар подорожчав на 10 копійок порівняно з попередньою ціною. Натомість офіційне євро зросло лише на 3 копійки. З нового робочого тижня очікується, що долар залишатиметься майже на тому ж рівні, а євро додасть в ціні.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 10 копійок проти 11 вересня. Офіційний курс євро становить 48,27 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Банки залишають щедрі ставки за депозитами: скільки можуть заробити українці

Станом на 15 вересня курс валют буде таким:

долар – 41,28 гривні;

євро – 48,39 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 12 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,56 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,38 гривні , продаж – по 41,45 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,95 гривні, продаж – по 41,50 гривні.

По скільки будуть валюти?