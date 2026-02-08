На валютном рынке назревает перемена: чего теперь ждать от доллара и евро

В середине февраля валютный рынок, скорее всего, будет достаточно спокойным и сбалансированным. Курс будет оставаться в пределах новых январских ориентиров – около 43 гривен за доллар и 51 гривны за евро – без резких скачков вверх или вниз.

Какой будет ситуация с 9 по 15 февраля?

Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Эксперт отметил – в начале года Нацбанк продемонстрировал, что контролирует ситуацию, "сбив" избыточный спрос.

Банкир выделил главные факторы, что скажутся на курсовой динамике на следующей неделе.

Увеличение валютного предложения

Сезонный рост предложения будут обеспечивать прежде всего аграрии, которые уже около месяца являются активными участниками рынка.

Ожидается и некоторое снижение спроса на валюту, прежде всего из-за меньшей активности импортеров энергоносителей. В то же время их действия напрямую зависят от состояния энергосистемы и продолжительности отключений света, ведь этой зимой бизнес в значительной степени работает благодаря генераторам.

Сезон бюджетных платежей

Это сигнал роста предложения валюты, поэтому Нацбанк может немного ослабить "поводья" рынка, уменьшив объемы интервенций.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Также мы не исключаем, что на рынке периодически может возникать профицит валюты, что автоматически "подрежет" курсовые показатели. Однако это не означает резкого снижения курсов.

Общая экономическая ситуация

Сложная энергетическая зима может постепенно отступать, а значит снизится риск вынужденного роста цен из-за экономических потерь бизнеса от ракетных и дроновых обстрелов.

Сворачивание активных боевых действий

Снова появляются разговоры о завершении войны или по крайней мере уменьшении интенсивности боевых действий.

Впрочем, пока это скорее надежды: учитывая реальные планы врага, рынок довольно скептически оценивает такие перспективы. Поэтому экономические решения и бизнес-планы и в дальнейшем будут формироваться с учетом нынешней неопределенности.

Поведение граждан на наличном рынке

Активность граждан на наличном рынке может несколько снизиться, ведь пока нет оснований для ажиотажа, который побуждал бы обменники существенно расширять разницу между курсами покупки и продажи, играя на настроениях клиентов.

Поэтому спрос и предложение на наличном рынке будут оставаться сбалансированными, а спред может сократиться до 0,3 – 0,5 гривны для доллара и 0,4 – 0,6 гривны для евро.

Курсовые показатели евро

Важными будут оставаться и курсовые показатели евро. Если экономическое "статус-кво" между США и ЕС сохранится, соотношение этих валют на мировом рынке будет находиться в пределах 1,18 – 1,20.

Это будет означать меньшую курсовую динамику и на украинском рынке. И главное – никаких оснований говорить о стремительном "обрушении" стоимости любой из этих валют.

Итак, в течение следующей недели общая температура на валютном рынке останется в пределах "нормы": без чрезмерных курсовых скачков и падений. Рынок медленно заходит в достаточно комфортный период равновесия между спросом и предложением,

– резюмировал банкир.

Характеристики рынка с 9 по 15 февраля:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 42,75 – 43,50 гривны за доллар и 50 – 52 гривны за евро; на наличном рынке 42,50 – 43,75 гривны за доллар и 50 – 52 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны, в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны, в обменных пунктах – до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Напомним, Нацбанк уже установил курс валют на понедельник, 9 февраля. Доллар будет стоить 43,04 гривны, тогда как евро – 50,76 гривны.