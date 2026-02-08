Укр Рус
Экономика Новости экономики На валютном рынке назревает перемена: чего теперь ждать от доллара и евро
8 февраля, 17:31
6

На валютном рынке назревает перемена: чего теперь ждать от доллара и евро

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Курс гривны, вероятно, будет оставаться стабильным в середине февраля благодаря сбалансированному валютному рынку.
  • Среди основных факторов – увеличение валютного предложения от аграриев и уменьшение спроса импортеров энергоносителей.

В середине февраля валютный рынок, скорее всего, будет достаточно спокойным и сбалансированным. Курс будет оставаться в пределах новых январских ориентиров – около 43 гривен за доллар и 51 гривны за евро – без резких скачков вверх или вниз.

Какой будет ситуация с 9 по 15 февраля?

Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Эксперт отметил – в начале года Нацбанк продемонстрировал, что контролирует ситуацию, "сбив" избыточный спрос.

Смотрите также Что будет с долларом, ценами на квартиры, продукты и топливо в феврале: главные прогнозы для украинцев

Банкир выделил главные факторы, что скажутся на курсовой динамике на следующей неделе.

  • Увеличение валютного предложения

Сезонный рост предложения будут обеспечивать прежде всего аграрии, которые уже около месяца являются активными участниками рынка.

Ожидается и некоторое снижение спроса на валюту, прежде всего из-за меньшей активности импортеров энергоносителей. В то же время их действия напрямую зависят от состояния энергосистемы и продолжительности отключений света, ведь этой зимой бизнес в значительной степени работает благодаря генераторам.

  • Сезон бюджетных платежей

Это сигнал роста предложения валюты, поэтому Нацбанк может немного ослабить "поводья" рынка, уменьшив объемы интервенций.

 

Тарас Лесовой

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА

Также мы не исключаем, что на рынке периодически может возникать профицит валюты, что автоматически "подрежет" курсовые показатели. Однако это не означает резкого снижения курсов.

  • Общая экономическая ситуация

Сложная энергетическая зима может постепенно отступать, а значит снизится риск вынужденного роста цен из-за экономических потерь бизнеса от ракетных и дроновых обстрелов.

  • Сворачивание активных боевых действий

Снова появляются разговоры о завершении войны или по крайней мере уменьшении интенсивности боевых действий.

Впрочем, пока это скорее надежды: учитывая реальные планы врага, рынок довольно скептически оценивает такие перспективы. Поэтому экономические решения и бизнес-планы и в дальнейшем будут формироваться с учетом нынешней неопределенности.

  • Поведение граждан на наличном рынке

Активность граждан на наличном рынке может несколько снизиться, ведь пока нет оснований для ажиотажа, который побуждал бы обменники существенно расширять разницу между курсами покупки и продажи, играя на настроениях клиентов.

Поэтому спрос и предложение на наличном рынке будут оставаться сбалансированными, а спред может сократиться до 0,3 – 0,5 гривны для доллара и 0,4 – 0,6 гривны для евро.

  • Курсовые показатели евро

Важными будут оставаться и курсовые показатели евро. Если экономическое "статус-кво" между США и ЕС сохранится, соотношение этих валют на мировом рынке будет находиться в пределах 1,18 – 1,20.

Это будет означать меньшую курсовую динамику и на украинском рынке. И главное – никаких оснований говорить о стремительном "обрушении" стоимости любой из этих валют.

Итак, в течение следующей недели общая температура на валютном рынке останется в пределах "нормы": без чрезмерных курсовых скачков и падений. Рынок медленно заходит в достаточно комфортный период равновесия между спросом и предложением,
– резюмировал банкир.

Характеристики рынка с 9 по 15 февраля:

  • Коридоры валютных колебаний: на межбанке 42,75 – 43,50 гривны за доллар и 50 – 52 гривны за евро; на наличном рынке 42,50 – 43,75 гривны за доллар и 50 – 52 гривны за евро.

  • Ежедневные курсовые колебания: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны, в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны, в обменных пунктах – до 0,3 гривны.

  • Разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

  • Разница курсов покупки: в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

  • Разница курсов продажи: в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

  • Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Напомним, Нацбанк уже установил курс валют на понедельник, 9 февраля. Доллар будет стоить 43,04 гривны, тогда как евро – 50,76 гривны.