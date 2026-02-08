Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 8 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,83 гривны (+3 копейки) и продажа по 43,30 гривны (+5 копеек).

(+3 копейки) и продажа по (+5 копеек). Покупка евро проходит по 50,55 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,27 гривны (-3 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,05 гривны , а продать – по 43,09 гривны .

, а продать – по . Зато покупка евро проходит по 51,01 гривны, а продажа – по 51,19 гривны.

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,30 гривны (+4 копейки), а продают – по 43,10 гривны (без изменений).

(+4 копейки), а продают – по (без изменений). Евро покупают по 50,73 гривны (+7 копеек), а продают – по 51,23 гривны (+4 копейки).

Что будет с курсом валют в феврале?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что сейчас ни один прогноз не способен полностью учесть риски и влияние войны на энергосистему.

Однако, вероятнее всего, в феврале экономическая ситуация в стране будет оставаться относительно стабильной. Все курсовые изменения будут происходить в рамках режима "управляемой гибкости" Нацбанка и не будут представлять угрозу для общей системы рынка.

К слову, ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснял, что обычно со второй декады февраля начинается тренд на укрепление гривны.