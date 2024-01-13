Как российские атаки влияют на доллар в Украине

Россия осуществляет атаку не только на украинскую критическую инфраструктуру, но и на информационное пространство. Враг стремится создать критическую ситуацию и ухудшить экономику Украины.

Что происходит на рынке валют

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой отметил, что определенное напряжение на финансовом рынке возникло в том числе и из-за информационных операций со стороны россиян. Однако НБУ вовремя отреагировал на эту ситуацию и принял меры предосторожности.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Благодаря активности регулятора, проявившейся в увеличении объемов валютных интервенций, на межбанке воцарилось равновесие спроса и предложения, а наличный рынок отреагировал мгновенно, снизив текущие курсы в соответствии с ситуацией на межбанке. Следовательно, разница между курсами межбанка и наличного рынка сократилась до 0,5 – 0,6 гривен.

Лесовой считает, что на следующей неделе валютный рынок будет спокойным, а колебания ожидаемыми. Безусловно, нельзя отвергать вероятность новых атак от россиян. Важным фактором украинских изменений является задержка финансовой помощи США, которую блокируют республиканцы.

Понимаем, что в начале года пока рано говорить о влиянии других факторов на рынок, например экспорт. Некоторая определенность с макрофином позволит надеяться на достаточно стабильную ситуацию, как минимум, в течение следующего месяца,

– отмечает банкир

Несмотря на то, что, по мнению Лесового, курсовые изменения будут, назвать их значительными нельзя. Разница между курсом продаж и покупки на межбанке, вероятно, не превысит 0,1 гривны. На наличном рынке этот показатель не составит более чем 0,6 гривен.

Текущие колебания на межбанке не превысят 0,3 гривны, при этом курсовые будут находиться в таком диапазоне: 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривен за евро. Курс на наличном рынке, по прогнозам банкира, будет следующим:

38,5 – 39,5 гривен за доллар;

39 – 41 гривен за евро.

Можем сделать вывод, что несмотря на влияние внешних факторов, курс будет достаточно прогнозируемым и не претерпит значительных изменений. НБУ продолжит регулировать финансовый рынок.