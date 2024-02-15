Частые курсовые колебания: что происходит на рынке валют
Факторов, влияющих на курс валют на следующей неделе будет немало. НБУ продолжает регулировать ситуацию, благодаря интервенциям.
Как изменится курс валют
Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом отметил, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке вряд ли кого-то удивит. По его мнению, стратегическое "однообразие" окажется прежде всего в четком следовании заложенным ранее трендам.
Читайте также Нейтральная Швейцария увеличивает расходы на оборону: как повлияла на это война в Украине
На рынке ожидаются частые изменения курсов валют, но без "вреда" для общей ситуации: курсовые отметки то будут расти, то снижаться, при этом такие изменения будут несущественными: в пределах 0,2 гривны на межбанке и 0,3 – 0,5 гривен на наличном рынке.
Лесовой уточняет, что курсообразование на наличном рынке зависит главным образом от показателей межбанка с добавлением комиссии. Вероятно, в банках средняя разница с курсами межбанка не будет превышать 0,6 гривны, а в обменных пунктах она может достигать 1 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи также не претерпит глобальных изменений: на безналичном рынке она будет минимальной и не будет дотягивать даже до 0,1 гривны, а на наличном рынке спред в коммерческих банках останется на уровне 0,3 – 0,5 гривен, а в обменниках – в среднем до 1 гривны,
– прогнозирует Лесовой
Соответственно ожидается, что курсовые коридоры возможных колебаний будут такими:
- На межбанке 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро.
- На наличном рынке 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.
Как изменится валютный рынок
Лесовой отмечает, что в случае многодневного слабого роста или снижения курсов беспокоиться не следует: пока отсутствуют угрозы для изменения имеющегося тренда на стабилизацию рынка. Относительно основных факторов, что в той или иной степени будут влиять на конъюнктуру рынка, то стоит выделить несколько главных:
- стратегия регулятора на постепенную либерализацию рынка;
- получение макрофинансовой помощи.
Первый транш от ЕС в размере 4,5 миллиарда евро ожидается уже в марте, этот фактор станет "успокаивающим" для рынка, ведь международная финпомощь направляется на покрытие расходов госбюджета, то есть стабилизирует экономику страны,
– отмечает банкир.
- ситуация с блокированием западных границ страны;
- состояние экономики страны, ее постепенное развитие;
- снижение давления экспортеров на рынок;
- общественные настроения, связанные с военными и внутренне политическими обстоятельствами.