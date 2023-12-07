Почему колеблется курс доллара: ситуация на валютном рынке

Из-за влияния внешних обстоятельств на валютном рынке происходят определенные колебания. Ситуация контролируется и регулируется НБУ.

Что происходит на валютном рынке Украины

НБУ опубликовал Макроэкономический и монетарный обзор за ноябрь этого года. В отчете говорится об укреплении обменного курса.

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В то же время, стоит отметить ослабление курса под влиянием изменений в соотношении спроса и предложения. Значение доллара в ноябре практически соответствует октябрьскому. Незначительные изменения произошли в результате:

сезонного спроса;

адаптации населения и бизнеса к управляемому гибкому курсу;

стабилизации экспорта, благодаря новым путям транспортировки, в том числе и морским;

значительных послаблений возможных спекулятивных мотивов.

Несмотря на наращивание темпов экспорта, следует понимать, что вследствие блокады границы, вернуться к прежним показателям пока невозможно. Уровень импорта также снизился.

Под влиянием этих факторов уменьшились и объемы интервенций НБУ, хотя они оставались значительными, отражая потребность в удовлетворении структурного дефицита валюты. НБУ и дальше будет оставаться весомым игроком на валютном рынке,

– сообщают в обзоре НБУ

В ноябре произошел рост курса на 1 копейку по сравнению с октябрем: с 36,37 до 36,38 гривны за доллар. НБУ работает над тем, чтобы сделать невозможным значительное внешнее влияние на валюту.