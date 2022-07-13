Произошел скачок, – инвестбанкир Фурса назвал причину резкого роста доллара
Долгое время для украинцев курс доллара по отношению к гривне был относительно стабилен – на уровне 35 гривен. Однако буквально через пару дней он внезапно изменился – доллар существенно вырос.
О возможных причинах роста курса доллара к гривне рассказал 24 каналу инвестиционный банкир Сергей Фурса . По его мнению, есть одна версия, почему так произошло.
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Причина в банках
По его словам, это произошло сразу после того, как украинские банки ПриватБанк и Monobank перешли к рыночным курсам на своих карточках. Фурса объяснил, как это может быть связано.
На самом деле на черный рынок доллары как-то попадают (поскольку тот курс, о котором мы говорим – наличный, то есть неофициальный). Туда доллары попадают разными путями из официального,
– заметил банки.
Карточный туризм
Как он объяснил, пути разные, в частности, есть какие-то определенные схемы. Он отметил, что, например, в первую очередь очень активно использовали карточный туризм, где была выгодна разница курсов.
По словам Фурсы, после того, как эту разницу убрали, то есть тогда, когда курс на карточках банков, в частности, ПриватБанка, стал на уровне наличного рынка – доллар для черного рынка подорожал.
Такое подорожание, вероятно, и привело к тому, что произошел скачок с 35 гривен до 37,5 гривны, что мы и увидели сейчас,
– отметил банкир.
Фурса объяснил причину резкого роста доллара: смотрите видео
Внезапный рост доллара: что известно
- На наличном рынке в последние дни актуализировалась тенденция к ослаблению гривны и росту курса доллара и евро. В частности, отмечается, что гривна ослабла по отношению к доллару из-за девальвационных ожиданий. В свою очередь их вызвали два фактора.
- Первый состоит в том, что в последние дни активно ведутся дискуссии о возвращении режима гибкого курсообразования на безналичном рынке. В частности, из-за возврата таможенных пошлин на импорт товаров и отмены ограничений на покупку валюты исключительно под критический импорт.
- Второй фактор состоит в том, что девальвационным настроениям способствует решение крупных системных банков приблизить обменный курс по карточным операциям к наличному. Это и повлекло как психологический эффект, так и утилитарный, поскольку валютные туристы играли ощутимую роль в поставке наличной валюты в Украину. Удорожание валюты для них означает, что стоимость наличных евро, попавших на украинский рынок по этому каналу, тоже должна вырасти.