Произошел скачок, – инвестбанкир Фурса назвал причину резкого роста доллара

Долгое время для украинцев курс доллара по отношению к гривне был относительно стабилен – на уровне 35 гривен. Однако буквально через пару дней он внезапно изменился – доллар существенно вырос.

О возможных причинах роста курса доллара к гривне рассказал 24 каналу инвестиционный банкир Сергей Фурса . По его мнению, есть одна версия, почему так произошло.

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Причина в банках

По его словам, это произошло сразу после того, как украинские банки ПриватБанк и Monobank перешли к рыночным курсам на своих карточках. Фурса объяснил, как это может быть связано.

На самом деле на черный рынок доллары как-то попадают (поскольку тот курс, о котором мы говорим – наличный, то есть неофициальный). Туда доллары попадают разными путями из официального,

– заметил банки.

Карточный туризм

Как он объяснил, пути разные, в частности, есть какие-то определенные схемы. Он отметил, что, например, в первую очередь очень активно использовали карточный туризм, где была выгодна разница курсов.

По словам Фурсы, после того, как эту разницу убрали, то есть тогда, когда курс на карточках банков, в частности, ПриватБанка, стал на уровне наличного рынка – доллар для черного рынка подорожал.

Такое подорожание, вероятно, и привело к тому, что произошел скачок с 35 гривен до 37,5 гривны, что мы и увидели сейчас,

– отметил банкир.

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