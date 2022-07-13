Про ймовірні причини зростання курсу долара до гривні розповів 24 каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса. На його думку, є одна версія, чому так сталося.

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Причина в банках

За його словами, це сталося одразу ж після того, як українські банки ПриватБанк та Monobank перейшли до ринкових курсів на своїх картках. Фурса пояснив, як це може бути пов'язано.

Насправді на чорний ринок долари якось потрапляють (оскільки той курс, про який ми говоримо, – готівковий, тобто неофіційний). Туди долари потрапляють різними шляхами з офіційного,

– зауважив банків.

Картковий туризм

Як він пояснив, шляхи різні, зокрема, є якісь певні схеми. Він зазначив, що, до прикладу, насамперед дуже активно використовували картковий туризм, де була вигідна різниця курсів.

За словами Фурси, після того, як цю різницю прибрали, тобто тоді, коли курс на картках банків, зокрема ПриватБанку, став на рівні готівкового ринку – долар для чорного ринку подорожчав.

Таке подорожчання, ймовірно, і призвело до того, що відбувся стрибок з 35 гривень до 37,5 гривні, що ми й побачили зараз,

– зазначив банкір.

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