Экономист спрогнозировал, как зерновое соглашение повлияет на курс гривны

Между Украиной, россией, Турцией и ООН было подписано зерновое соглашение. Это позволит нам экспортировать зерно из трех портов. По мнению экспертов, это событие может повлиять на курс валют, и изменится ситуация уже через неделю-две.

Об этом 24 каналу рассказал Илья Несходовский – директор Института социально-экономической трансформации. Он считает, что курс гривны на наличном уровне еще может быть ниже.

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По его словам, сейчас идет определенная паника, ведь это решение стало неожиданным для многих. "Гривню подняли сразу по максимуму – до 36,6 за доллар. Но эта ситуация еще продлится не больше недели-двух ", – сказал эксперт.

Будет изменение ситуации по импорту и экспорту. Через примерно две недели мы начнем поставки зерна за границу. Где-то через месяц уже будут поступать средства за это зерно в достаточных объемах. И тогда будет совсем другая ситуация,

– объяснил Несходовский.

Экономист подчеркнул, что у нас парадоксальная ситуация на безналичном рынке – Нацбанк уже третий день подряд выкупает валюту, потому что предложения больше, чем людей, желающих купить валюту.

"А наличный рынок живет своей жизнью, там царят эмоциональные настроения людей, и они отрицательные, а это толкает курс вверх", – добавил он.

Гривна впоследствии может укрепиться

По мнению эксперта, в целом объективно разница между наличным и официальным курсом должна быть примерно 2 гривны. Поэтому курс гривны должен быть максимально зафиксирован на уровне 38,6 – 39,2.

Возможно также укрепление гривны, но это уже будет где-то через три недели. Поэтому сейчас бежать покупать доллары не нужно,

– отметил он.

Несходовский говорит, что если вам действительно нужно купить валюту, то есть выгодное предложение от Нацбанка – можете купить доллары по официальному курсу, положив их на депозит на три месяца.

"Потом снимете уже валюту с учетом этого курса. То есть с такой отсрочкой на 3 месяца вы купите значительно дешевле, чем сейчас предлагается в обменниках", – подытожил он.

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Курс валют по состоянию на 27 июля: