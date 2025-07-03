В банках спад, а в обменниках рост: как изменились валюты в цене

В банках и на черном рынке валюты несущественно, но потеряли цену при покупке и продаже. В обменниках доллар также подешевел, однако продажа евро наоборот подорожала до почти 50 гривен за валюту.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,47 гривны (-3 копейки против 2 июля) и продажа по 42,05 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,80 гривны (-10 копеек), продажа – по 49,68 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,73 гривны (-4 копейки), а продать по 41,70 гривны (-6 копеек).

(-4 копейки), а продать (-6 копеек). Покупка евро по 49,37 гривны (-3 копейки), а продажа по 49,51 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41 гривна (-27 копеек), а продают по 41,82 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-27 копеек), а продают (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,65 гривны (-60 копеек), а продают по 49,80 гривны (+35 копеек).

Чего ждать от валют на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала прогнозирует, что в первой половине июля курсовые показатели доллара США будут оставаться в пределах мая – июня. В то же время официальный курс будет ниже отметки начального курса 2025 года в среднем на 0,5 – 2%.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Несмотря на то, что доллар и евро есть и останутся достаточно прочными валютами мира, на которые ориентируется более 90% мировой экономики (при этом доля доллара составляет аж 80%), мы не исключаем определенные ситуативные изменения стоимости этих валют.

Однако не стоит ждать какого-то глобального обесценивания ни доллара, ни евро.

С 7 по 13 июля на наличном рынке курсы будут в таких пределах: