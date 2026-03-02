Доллар подешевел в кассах банков: стоит ли покупать валюту на старте недели

В понедельник, 2 марта, официальный курс доллара составляет 43,09 гривны, тогда как евро – 50,86 гривны. В начале весны цена американской и европейской валюты начала медленно падать.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 2 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,91 гривне (-9 копеек), а продажа по 43,40 гривны (-10 копеек).

Покупка евро проходит по 50,60 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,33 гривны (-7 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,23 гривны , а продажа – по 43,30 гривны .

Зато покупка евро проходит по 51,11 гривны, а продажа – по 51,27 гривны.

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,50 гривны (-50 копеек), а продают – по 43,40 гривны (+10 копеек).

Евро покупают по 50,85 гривны (+5 копеек), а продают – по 51,40 гривны (без изменений).

Стоит ли хранить сбережения в евро?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала член Совета Нацбанка Василий Фурман рассказал, евро становится все более сильным игроком на валютном рынке Украины. Его доля в золотовалютных резервах растет в течение последних лет, сейчас она составляет более 30%.

В то же время доля в наличных операциях – около 25%, хотя до полномасштабной войны было еще меньше – от 12 до 14%. Интересно, что в течение 2025 года были периоды, когда украинцы покупали евро почти столько же, как и долларов.

К слову, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой оценил ситуацию на валютном рынке в марте. По его прогнозу, курс евро будет колебаться в пределах 50,5 – 52 гривен.