Какова доля евро в резервах НБУ?
Сейчас евро, и доллар остаются сильными валютами, рассказал в комментарии и доллар остаются сильными валютами 24 Каналу член Совета НБУ Василий Фурман.
Однако, по его словам, в течение последних 10 – 15 лет было много валютных качелей как евро, так и доллара, более десятка. В отдельные периоды евро усиливалось, в другие – доллар. Это происходило по разным причинам.
На сегодняшнем историческом этапе евро является достаточно сильным и продолжает расти в этом году, хоть и не такими быстрыми темпами, как в прошлом году.
Доля евро в золотовалютных резервах Национального банка Украины также значительно возрастает в последние годы. Это связано с различными причинами, в том числе и с тем, что основную часть международной помощи Украина получает в евро, в частности, в 2025 году,
– говорит Фурман.
В итоге доля евро сейчас с резервах составляет более 30%.
Важно! В начале 2026 года золотовалютные резервы НБУ достигли более чем 57 миллиардов долларов и продолжают расти. По прогнозу регулятора до конца года международные резервы могут составить более 64 миллиардов долларов.
Какой валюте доверяют украинцы?
По наличных операций на валютном рынке, то в 2025 году были периоды, украинцы покупали евро почти столько же, как и долларов. Но в конце года рынок стабилизировался, а доллар отыграл назад утраченные позиции.
- Доля евро в наличных операциях сегодня составляет около 25%.
- До полномасштабной войны доля евро была 12 – 14%.
Ситуация в бизнесе, по словам Фурмана, несколько иная. Поскольку основным торговым партнером Украины сегодня является Евросоюз, то доля внешнеторговых операций с ним составляет более 60%. Поэтому одной из основных валют является евро. У бизнеса около 46% остатков средств в банковской системе в валюте на сегодня – это евро.
Евро будет расти и в дальнейшем, потому что мы будем в будущем членами Европейского Союза и будем иметь доступ к свободному рынку ЕС. И роль евро будет расти. Но ситуация на валютном рынке в 2026 году, по моему мнению, будет стабильной и контролируемой,
– уверен Фурман.
Важно! Официальный курс доллара на 27 февраля НБУ установил на уровне 43,20 гривны за доллар, а евро – 51,02 гривны.
Какие прогнозы курса валют?
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк Тарас Лесовой оценил ситуацию на валютном рынке в мартеі. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 42,5 – 43,7 гривны, тогда как евро будет находиться в диапазоне 50,5 – 52 гривны.
По словам банкира, серьезным сдерживающим фактором для экономики остаются повреждения энергетической инфраструктуры и перебои с электроснабжением. В то же время мирные переговоры не демонстрируют быстрых перспектив завершения боевых действий, что также влияет на общие экономические ожидания.
Дополнительное, хоть и косвенное, давление на валютный рынок могут создавать общественные настроения. В периоды обострения ситуации граждане чаще пытаются сохранить сбережения в валюте. Впрочем, в конце зимы рынок традиционно постепенно балансируется: предложение валюты растет, а спрос уменьшается.