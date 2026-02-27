Яка частка євро у резервах НБУ?

Наразі євро, і долар залишаються сильними валютами, розповів у коментарі 24 Каналу член Ради НБУ Василь Фурман.

Дивіться також Золото росте, а долар падає: нові наслідки мит Трампа

Однак, за його словами, протягом останніх 10 – 15 років було багато валютних гойдалок як євро, так і долара, більше десятка. В окремі періоди євро посилювалося, в інші – долар. Це відбувалося з різних причин.

На сьогоднішньому історичному етапі євро є достатньо сильним і продовжує зростати цього року, хоч і не такими швидкими темпами, як торік.

Частка євро в золотовалютних резервах Національного банку України також значно зростає протягом останніх років. Це пов'язано з різними причинами, у тому числі і з тим, що основну частину міжнародної допомоги Україна отримує в євро, зокрема, у 2025 році,

– говорить Фурман.

У підсумку частка євро нині з резервах складає понад 30%.

Важливо! На початку 2026 року золотовалютні резерви НБУ сягнули більш ніж 57 мільярдів доларів і продовжують зростати. За прогнозом регулятора до кінця року міжнародні резерви можуть скласти більш як 64 мільярдів доларів.

Якій валюті довіряють українці?

Щодо готівкових операцій на валютному ринку, то у 2025 році були періоди, українці купували євро майже стільки ж, як і доларів. Але наприкінці року ринок стабілізувався, а долар відіграв назад втрачені позиції.

Частка євро у готівкових операціях сьогодні складає близько 25% .

. До повномасштабної війни частка євро була 12 – 14%.

Ситуація у бізнесі, за словами Фурмана, дещо інша. Оскільки основним торгівельним партнером України сьогодні є Євросоюз, то частка зовнішньоторгівельних операцій з ним складає більш як 60%. Тому однією з основних валют є євро. У бізнесу близько 46% залишків коштів у банківській системі у валюті на сьогодні – це євро.

Євро буде зростати і наділі, тому що ми будемо в майбутньому членами Європейського Союзу і будемо мати доступ до вільного ринку ЄС. І роль євро буде зростати. Але ситуація на валютному ринку у 2026 році, на мою думку, буде стабільною і контрольованою,

– упевнений Фурман.

Важливо! Офіційний курс долара на 27 лютого НБУ встановив на рівні 43,20 гривні за долар, а євро – 51,02 гривні.

Які прогнози курсу валют?