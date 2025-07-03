Рекордный рост, а затем спад: НБУ опустил курс евро

НБУ за последние сутки не изменил курс доллара в цене. В то же время после рекордного роста стоимости курс евро едва ли не впервые за последнюю неделю упал в цене – снижение произошло на 27 копеек.

Официальный курс валют

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,81 гривне. То есть цена американской валюты осталась без изменений против 2 июля. Официальный курс евро составляет 49,13 гривени, то есть цена упала на 27 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 4 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,72 гривны;

евро – 49,17 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на 3 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,47 гривны , продажа – по 42,05 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,73 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41 гривны, продажа – по 41,82 гривны.

Доллар и евро: цена на наличном рынке

На эту неделю банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что доллар будет находиться в диапазоне от 41,60 гривны до 42 гривен, а вот евро – от 46,50 гривны до 48,50 гривны.

В то же время по словам банкира валюты будут как снижаться, так и расти в цене, впрочем изменения не будут резкими и большими.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка На рынке будет происходить максимальное ценовое приближение между безналичным курсом и наличным курсом.

Интересно! Со следующей недели, с 7 июля по 13 июля, ожидается, что доллар будет находиться в таком же диапазоне, как на этой неделе. Зато курс евро немного вырастет: максимальный показатель валюты достигнет не 48,50 гривны, а 49 гривен.