Почти как пол минималки: сколько стоят 100 долларов в гривне

Курс доллара в Украине продолжает расти, обновив свой исторический максимум. Поэтому, чтобы купить 100 долларов американской валюты, украинцам сегодня придется потратить почти половину минимальной зарплаты

Сколько стоит 100 долларов в банках?

Официальный курс доллара в четверг, 8 января 2026 года, составляет 42,71 гривны за один доллар, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Доллары 1996, 2003 и 2006 годов: сколько реально стоят старые валюты

Соответственно, по курсу НБУ, 100 долларов на сегодня в гривне составляет примерно 4 272 гривны.

В то же время в банках стоимость валюты может несколько отличаться от официального курса Нацбанка. По данным сайта "Минфин", 8 января наблюдаются следующие показатели:

Покупка доллара в банках в среднем составляет 42,65 гривны за доллар (+30 копеек против 7 января).

Продажа доллара в банках стоит 43,25 гривны за доллар (+40 копеек по сравнению с предыдущим днем).

Соответственно в банках украинцы сейчас могут выполнить следующие операции со 100 долларами:

купить 100 долларов в среднем за 4 265 гривен;

продать 100 долларов в среднем за 4 325 гривен.

Заметьте! В государственном бюджете на 2026 год с 1 января установлен новый размер минимальной заработной платы – 8 647 гривен. Таким образом, по официальному курсу НБУ, 100 долларов на сегодня в гривнах – это почти пол минималки.

Сколько стоит 100 долларов на черном рынке?

Купить 1 доллар на наличном рынке можно в среднем за 43,20 гривны.

Продается доллар по 43,40 гривны в среднем.

Соответственно 100 долларов на черном рынке стоят:

покупка – 4 320 гривен;

продажа – 4 340 гривен.

Сколько 100 долларов в обменниках?

По данным finance.ua, курс доллара в обменниках Украины 8 января тоже вырос против предыдущего дня:

покупка стоит в среднем 42,55 гривны за доллар 55 гривны за доллар;

продажа – 43,42 гривны за доллар.

Таким образом, в обменниках можно:

купить 100 долларов за сумму примерно в 4 255 гривен;

продать 100 долларов – за 4 342 гривны в среднем.

Заметьте! По курсу НБУ, официальный курс евро 8 января составляет 49,92 гривны. Поэтому 100 евро стоят около 4 992 гривны.

Каким будет курс доллара в январе?