Скільки коштує 100 доларів у банках?

Офіційний курс долара в четвер, 8 січня 2026 року, становить 42,71 гривні за один долар, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

Відповідно, за курсом НБУ, 100 доларів на сьогодні у гривні становить приблизно 4 272 гривні.

Водночас у банках вартість валюти може дещо відрізнятися від офіційного курсу Нацбанку. За даними сайту "Мінфін", 8 січня спостерігаються такі показники:

Купівля долара у банках в середньому становить 42,65 гривні за долар (+30 копійок проти 7 січня).

Продаж долара у банках вартує 43,25 гривні за долар (+40 копійок у порівнянні з попереднім днем).

Відповідно у банках українці наразі можуть виконати такі операції зі 100 доларами:

купити 100 доларів у середньому за 4 265 гривень;

продати 100 доларів у середньому за 4 325 гривень.

Зауважте! У державному бюджеті на 2026 рік з 1 січня встановлений новий розмір мінімальної заробітної плати – 8 647 гривень. Таким чином, за офіційним курсом НБУ, 100 доларів на сьогодні у гривнях – це майже пів мінімалки.

Скільки коштує 100 доларів на чорному ринку?

Купити 1 долар на готівковому ринку можна в середньому за 43,20 гривні.

Продається долар по 43,40 гривні в середньому.

Відповідно 100 доларів на чорному ринку коштують:

купівля – 4 320 гривень;

продаж – 4 340 гривень.

Скільки 100 доларів в обмінниках?

За даними finance.ua, курс долара в обмінниках України 8 січня теж зріс проти попереднього дня:

купівля вартує в середньому 42,55 гривні за долар;

продаж – 43,42 гривні за долар.

Таким чином, в обмінниках можна:

купити 100 доларів за суму приблизно у 4 255 гривень;

продати 100 доларів – за 4 342 гривні в середньому.

Зауважте! За курсом НБУ, офіційний курс євро 8 січня складає 49,92 гривні. Тому 100 євро коштують близько 4 992 гривні.

