Сколько стоит 100 долларов в банках?
Официальный курс доллара в четверг, 8 января 2026 года, составляет 42,71 гривны за один доллар, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Соответственно, по курсу НБУ, 100 долларов на сегодня в гривне составляет примерно 4 272 гривны.
В то же время в банках стоимость валюты может несколько отличаться от официального курса Нацбанка. По данным сайта "Минфин", 8 января наблюдаются следующие показатели:
- Покупка доллара в банках в среднем составляет 42,65 гривны за доллар (+30 копеек против 7 января).
- Продажа доллара в банках стоит 43,25 гривны за доллар (+40 копеек по сравнению с предыдущим днем).
Соответственно в банках украинцы сейчас могут выполнить следующие операции со 100 долларами:
- купить 100 долларов в среднем за 4 265 гривен;
- продать 100 долларов в среднем за 4 325 гривен.
Заметьте! В государственном бюджете на 2026 год с 1 января установлен новый размер минимальной заработной платы – 8 647 гривен. Таким образом, по официальному курсу НБУ, 100 долларов на сегодня в гривнах – это почти пол минималки.
Сколько стоит 100 долларов на черном рынке?
- Купить 1 доллар на наличном рынке можно в среднем за 43,20 гривны.
- Продается доллар по 43,40 гривны в среднем.
Соответственно 100 долларов на черном рынке стоят:
- покупка – 4 320 гривен;
- продажа – 4 340 гривен.
Сколько 100 долларов в обменниках?
По данным finance.ua, курс доллара в обменниках Украины 8 января тоже вырос против предыдущего дня:
- покупка стоит в среднем 42,55 гривны за доллар 55 гривны за доллар;
- продажа – 43,42 гривны за доллар.
Таким образом, в обменниках можно:
- купить 100 долларов за сумму примерно в 4 255 гривен;
- продать 100 долларов – за 4 342 гривны в среднем.
Заметьте! По курсу НБУ, официальный курс евро 8 января составляет 49,92 гривны. Поэтому 100 евро стоят около 4 992 гривны.
Каким будет курс доллара в январе?
Банкир "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курс в 43 гривны за доллар будет уже в недалекой перспективе. Но он ожидает, что рост стоимости американской валюты произойдет без резких скачков.
В комментарии 24 Каналу банкир отметил, что в ближайшие недели ситуация на валютном рынке будет "достаточно спокойной". Курс доллара будет оставаться относительно стабильным, а колебания не будут выходить за пределы допустимых коридоров.
В январе эксперт прогнозирует официальный курс валют в диапазоне 42,2 – 42,8 гривны за доллар, если сохранятся текущие условия на валютном рынке.