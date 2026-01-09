Укр Рус
9 января, 12:20
Валюта бьет рекорды: сколько сейчас стоят 100 евро в гривне

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Официальный курс евро в Украине на 9 января составляет 50,17 гривен за один евро, что делает стоимость 100 евро 5 017 гривен.
  • В банках и обменниках курс евро превышает 50 гривен, в частности средняя цена продажи 100 евро в обменниках составляет 5 075 гривен.

В начале 2026 года евро постепенного дорожало, пока не пересекло отметку в 50 гривен, установив новый исторический максимум. Сейчас, чтобы приобрести 100 евро, украинцам нужно выложить более 5 тысяч гривен.

Какая цена 100 евро в банках?

На пятницу, 9 января, официальный курс европейской валюты в Украине установлен на уровне 50,17 гривны за один евро, передает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Итак, по курсу НБУ, сегодня стоимость 100 евро выросла до 5 017 гривен.

В то же время в банках ситуация по курсу евро отличается. По данным сайта "Минфин", в среднем евро торгуется в этот день следующим образом:

  • покупка стоит 49,90 гривны за евро (+10 копеек к показателю четверга);
  • продажа осуществляется по 50,70 гривны за доллар (+17 копеек по сравнению с предыдущим днем).

Соответственно по среднему банковскому курсу цена 100 евро следующая:

  • при покупке – 4 990 гривны за 100 евро;
  • при продаже – 5 070 гривны за 100 евро.

Заметьте! Еще вчера официальный курс евро по НБУ составлял 49,92 гривны. Поэтому цена 100 евро была 4 992 гривны.

Какая цена 100 евро в обменниках?

В обменниках евро 9 января продается и покупается преимущественно по цене более 50 гривен. По информации finance.ua, обменные пункты предлагают:

  • покупку – в среднем 50,07 гривны за евро;
  • продажу – в среднем 50,75 гривны за евро.

Таким образом средняя цена 100 евро в обменниках составляет:

  • покупка – 5 007 гривны за 100 евро;
  • продажа – 5 075 гривны за 100 евро.

Какая цена 100 евро на черном рынке?

На черном рынке стоимость евро тоже пересекла 50 гривен. Средний наличный курс в пятницу достиг:

  • покупка – 50,44 гривны за евро;
  • продажа – 50,70 гривны за евро.

Следовательно на черном рынке 100 евро 9 января стоит:

  • покупка – 5 044 гривны за 100 евро;
  • продажа 5 070 гривны за 100 евро.

Стоит знать! Официальный курс доллара в пятницу достиг отметки 42,99 гривны. Поэтому стоимость 100 долларов, по этому курсу, сейчас составляет 4 299 гривны.

Какая валюта лучше для сбережений?

  • Экономист Ярослав Жалило в комментарии 24 Каналу отмечал, что для сохранения сбережений целесообразнее обратить внимание на евро. По его словам, именно эта валюта сейчас имеет весомое влияние на экономические процессы в Украине.

  • Эксперт объясняет это тем, что евро занимает значительную долю во внешней торговле страны и входит в структуру международных резервов Национального банка. Кроме того, большая часть макрофинансовой поддержки от ЕС поступает именно в евровалюте. По мнению Жалила, в средне- и долгосрочной перспективе роль евро для Украины будет только расти, ввиду тесной интеграции с Еврозоной.

  • В то же время банкир Тарас Лесовой отмечает, что и евро, и доллар остаются ключевыми мировыми валютами, достаточно устойчивыми даже к масштабным глобальным потрясениям. Поэтому в ближайшее время оснований ожидать существенного обесценивания любой из них нет.