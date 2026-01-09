Яка ціна 100 євро у банках?
На п'ятницю, 9 січня, офіційний курс європейської валюти в Україні встановлений на рівні 50,17 гривні за один євро, передає 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Отож, за курсом НБУ, сьогодні вартість 100 євро зросла до 5 017 гривень.
Водночас у банках ситуація щодо курсу євро різниться. За даними сайту "Мінфін", у середньому євро торгується цього дня таким чином:
- купівля вартує 49,90 гривні за євро (+10 копійок до показника четверга);
- продаж здійснюється по 50,70 гривні за долар (+17 копійок у порівнянні з попереднім днем).
Відповідно за середнім банківським курсом ціна 100 євро наступна:
- при купівлі – 4 990 гривні за 100 євро;
- при продажі – 5 070 гривні за 100 євро.
Зауважте! Ще вчора офіційний курс євро за НБУ складав 49,92 гривні. Тож ціна 100 євро була 4 992 гривні.
Яка ціна 100 євро в обмінниках?
В обмінниках євро 9 січня продається та купується переважно за ціною більш як 50 гривень. За інформацією finance.ua, обмінні пункти пропонують:
- купівлю – у середньому 50,07 гривні за євро;
- продаж – у середньому 50,75 гривні за євро.
Таким чином середня ціна 100 євро в обмінниках складає:
- купівля – 5 007 гривні за 100 євро;
- продаж – 5 075 гривні за 100 євро.
Яка ціна 100 євро на чорному ринку?
На чорному ринку вартість євро теж перетнула 50 гривнів. Середній готівковий курс у п'ятницю досяг:
- купівля – 50,44 гривні за євро;
- продаж – 50,70 гривні за євро.
Відтак на чорному ринку 100 євро 9 січня вартує:
- купівля – 5 044 гривні за 100 євро;
- продаж 5 070 гривні за 100 євро.
Варто знати! Офіційний курс долара у п'ятницю сягнув позначки 42,99 гривні. Тому вартість 100 доларів, за цим курсом, наразі складає 4 299 гривні.
Яка валюта краща для заощаджень?
Економіст Ярослав Жаліло у коментарі 24 Каналу зазначав, що для збереження заощаджень доцільніше звернути увагу на євро. За його словами, саме ця валюта нині має вагоміший вплив на економічні процеси в Україні.
Експерт пояснює це тим, що євро займає значну частку у зовнішній торгівлі країни та входить до структури міжнародних резервів Національного банку. Крім того, більша частина макрофінансової підтримки від ЄС надходить саме в євровалюті. На думку Жаліла, у середньо- та довгостроковій перспективі роль євро для України лише зростатиме, зважаючи на тісну інтеграцію з Єврозоною.
Водночас банкір Тарас Лєсовий наголошує, що і євро, і долар залишаються ключовими світовими валютами, достатньо стійкими навіть до масштабних глобальних потрясінь. Тож найближчим часом підстав очікувати суттєвого знецінення будь-якої з них немає.