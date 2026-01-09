Яка ціна 100 євро у банках?

На п'ятницю, 9 січня, офіційний курс європейської валюти в Україні встановлений на рівні 50,17 гривні за один євро, передає 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Отож, за курсом НБУ, сьогодні вартість 100 євро зросла до 5 017 гривень.

Водночас у банках ситуація щодо курсу євро різниться. За даними сайту "Мінфін", у середньому євро торгується цього дня таким чином:

купівля вартує 49,90 гривні за євро (+10 копійок до показника четверга);

продаж здійснюється по 50,70 гривні за долар (+17 копійок у порівнянні з попереднім днем).

Відповідно за середнім банківським курсом ціна 100 євро наступна:

при купівлі – 4 990 гривні за 100 євро;

при продажі – 5 070 гривні за 100 євро.

Зауважте! Ще вчора офіційний курс євро за НБУ складав 49,92 гривні. Тож ціна 100 євро була 4 992 гривні.

Яка ціна 100 євро в обмінниках?

В обмінниках євро 9 січня продається та купується переважно за ціною більш як 50 гривень. За інформацією finance.ua, обмінні пункти пропонують:

купівлю – у середньому 50,07 гривні за євро;

продаж – у середньому 50,75 гривні за євро.

Таким чином середня ціна 100 євро в обмінниках складає:

купівля – 5 007 гривні за 100 євро;

продаж – 5 075 гривні за 100 євро.

Яка ціна 100 євро на чорному ринку?

На чорному ринку вартість євро теж перетнула 50 гривнів. Середній готівковий курс у п'ятницю досяг:

купівля – 50,44 гривні за євро;

продаж – 50,70 гривні за євро.

Відтак на чорному ринку 100 євро 9 січня вартує:

купівля – 5 044 гривні за 100 євро;

продаж 5 070 гривні за 100 євро.

Варто знати! Офіційний курс долара у п'ятницю сягнув позначки 42,99 гривні. Тому вартість 100 доларів, за цим курсом, наразі складає 4 299 гривні.

Яка валюта краща для заощаджень?