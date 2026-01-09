Какая цена 100 евро в банках?

На пятницу, 9 января, официальный курс европейской валюты в Украине установлен на уровне 50,17 гривны за один евро, передает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Смотрите также Доллары 1996, 2003 и 2006 годов: сколько реально стоят старые валюты

Итак, по курсу НБУ, сегодня стоимость 100 евро выросла до 5 017 гривен.

В то же время в банках ситуация по курсу евро отличается. По данным сайта "Минфин", в среднем евро торгуется в этот день следующим образом:

покупка стоит 49,90 гривны за евро (+10 копеек к показателю четверга);

продажа осуществляется по 50,70 гривны за доллар (+17 копеек по сравнению с предыдущим днем).

Соответственно по среднему банковскому курсу цена 100 евро следующая:

при покупке – 4 990 гривны за 100 евро;

при продаже – 5 070 гривны за 100 евро.

Заметьте! Еще вчера официальный курс евро по НБУ составлял 49,92 гривны. Поэтому цена 100 евро была 4 992 гривны.

Какая цена 100 евро в обменниках?

В обменниках евро 9 января продается и покупается преимущественно по цене более 50 гривен. По информации finance.ua, обменные пункты предлагают:

покупку – в среднем 50,07 гривны за евро;

продажу – в среднем 50,75 гривны за евро.

Таким образом средняя цена 100 евро в обменниках составляет:

покупка – 5 007 гривны за 100 евро;

продажа – 5 075 гривны за 100 евро.

Какая цена 100 евро на черном рынке?

На черном рынке стоимость евро тоже пересекла 50 гривен. Средний наличный курс в пятницу достиг:

покупка – 50,44 гривны за евро;

продажа – 50,70 гривны за евро.

Следовательно на черном рынке 100 евро 9 января стоит:

покупка – 5 044 гривны за 100 евро;

продажа 5 070 гривны за 100 евро.

Стоит знать! Официальный курс доллара в пятницу достиг отметки 42,99 гривны. Поэтому стоимость 100 долларов, по этому курсу, сейчас составляет 4 299 гривны.

Какая валюта лучше для сбережений?