Какая цена 100 евро в банках?
На пятницу, 9 января, официальный курс европейской валюты в Украине установлен на уровне 50,17 гривны за один евро, передает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Итак, по курсу НБУ, сегодня стоимость 100 евро выросла до 5 017 гривен.
В то же время в банках ситуация по курсу евро отличается. По данным сайта "Минфин", в среднем евро торгуется в этот день следующим образом:
- покупка стоит 49,90 гривны за евро (+10 копеек к показателю четверга);
- продажа осуществляется по 50,70 гривны за доллар (+17 копеек по сравнению с предыдущим днем).
Соответственно по среднему банковскому курсу цена 100 евро следующая:
- при покупке – 4 990 гривны за 100 евро;
- при продаже – 5 070 гривны за 100 евро.
Заметьте! Еще вчера официальный курс евро по НБУ составлял 49,92 гривны. Поэтому цена 100 евро была 4 992 гривны.
Какая цена 100 евро в обменниках?
В обменниках евро 9 января продается и покупается преимущественно по цене более 50 гривен. По информации finance.ua, обменные пункты предлагают:
- покупку – в среднем 50,07 гривны за евро;
- продажу – в среднем 50,75 гривны за евро.
Таким образом средняя цена 100 евро в обменниках составляет:
- покупка – 5 007 гривны за 100 евро;
- продажа – 5 075 гривны за 100 евро.
Какая цена 100 евро на черном рынке?
На черном рынке стоимость евро тоже пересекла 50 гривен. Средний наличный курс в пятницу достиг:
- покупка – 50,44 гривны за евро;
- продажа – 50,70 гривны за евро.
Следовательно на черном рынке 100 евро 9 января стоит:
- покупка – 5 044 гривны за 100 евро;
- продажа 5 070 гривны за 100 евро.
Стоит знать! Официальный курс доллара в пятницу достиг отметки 42,99 гривны. Поэтому стоимость 100 долларов, по этому курсу, сейчас составляет 4 299 гривны.
Какая валюта лучше для сбережений?
Экономист Ярослав Жалило в комментарии 24 Каналу отмечал, что для сохранения сбережений целесообразнее обратить внимание на евро. По его словам, именно эта валюта сейчас имеет весомое влияние на экономические процессы в Украине.
Эксперт объясняет это тем, что евро занимает значительную долю во внешней торговле страны и входит в структуру международных резервов Национального банка. Кроме того, большая часть макрофинансовой поддержки от ЕС поступает именно в евровалюте. По мнению Жалила, в средне- и долгосрочной перспективе роль евро для Украины будет только расти, ввиду тесной интеграции с Еврозоной.
В то же время банкир Тарас Лесовой отмечает, что и евро, и доллар остаются ключевыми мировыми валютами, достаточно устойчивыми даже к масштабным глобальным потрясениям. Поэтому в ближайшее время оснований ожидать существенного обесценивания любой из них нет.