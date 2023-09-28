Каким будет курс валют в начале октября

Со 2 октября на наличном рынке валют сохранится статус кво прошлой недели. Ситуация в большей степени будет зависеть от действий НБУ, направленных на дальнейшую либерализацию рынка.

Курс валют со 2 октября

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что на следующей неделе поразительных изменений курса не должно быть, вероятно, ежедневные колебания не превысят 0,3 – 0,5 гривен. Хотя нельзя исключить факторы, прямо влияющие на финансовый рынок.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Коридор возможных колебаний будет находиться в диапазоне 37,5 – 39 гривен за доллар и 39,7 – 41 гривен за евро. Разница между курсами покупки и продажи также вряд ли изменит возможные колебания и составит – 0,1 – 0,3 гривны.

Лесовой считает, что до полной либерализации разница курсов межбанка и обменных пунктов будет находиться на расстоянии от 2% до 5%. Во время войны подобная ситуация абсолютно нормальная.

15 сентября НБУ существенно смягчил валютные ограничения, в частности, значительно увеличив возможности представителей финсектора осуществлять продажу валюты и тому подобное. Иными словами, регулятор шаг за шагом воплощает стратегию валютной либерализации, финалом которой может стать переход к плавающему курсу.

Больше всего на текущую ситуацию на наличном рынке повлияют:

события на фронте;

решение вопроса экспорта сельхозпродукции, речь идет о функционировании временного морского коридора или заключении принципиально нового зернового соглашения, разрешении противоречий с рядом стран ЕС по экспорту украинской продукции;

дальнейшее экономическое развитие страны;

получение системной макрофинансовой помощи стран-партнеров и международных финансовых организаций.

Еще одним фактором, который может оказывать давление на рынок, Лесовой выделяет вероятные ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Понимаем, что с приближением холодного времени года риски ракетных и дроновых обстрелов будут только усиливаться. В настоящее время общая ситуация на рынке остается более или менее прогнозируемой и стабильной.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.