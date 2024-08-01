Продвинутые вверх рубежи: чего ждать от валюты на следующей неделе
На следующей неделе на валютном рынке не ожидается существенных сюрпризов. Текущую стабильность на рынке можно объяснить временным установлением новых коридоров, которые, как ожидается, будут оставаться стабильными в будущем.
Чего ждать на следующей неделе
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что с 5 по 11 августа ситуация на валютном рынке будет дублировать события предыдущей недели.
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С одной стороны, коридор колебаний оставит на новых, "подвинутых" вверх рубежах – 40,7 – 41,7 гривны за доллар. С другой, принятые регулятором своевременные меры по сдерживанию/утолению спроса могут продолжитьсяНапомним! Речь идет прежде всего об объемах валютных интервенций, которые могут быть на уровне 200 – 250 миллионов долларов на банковский день.
Еще один интересный момент: косвенно на успокоение ситуации на рынке повлияло решение о реструктуризации государственного долга: собственно речь идет о чисто психологическом эффекте от такого решения, ведь неуверенность в этом вопросе и "испуг" относительно неистового роста курсов из-за возможного дефолта заставляли покупателей действовать более активно, что на время разбалансировало показатели спроса и предложения.
Он пояснил, что стабилизационные меры, которые предпринял НБУ совпадают с сутью режима "управляемой гибкости". Кроме того, на рынке сохранится состояние посменных трендов – с восходящего на нисходящий и наоборот.
Конечно пока рано говорить о том, как долго продлится период относительного/временного затишья на валютном рынке. Однако очевидно мы находимся на промежуточном этапе, а дальнейшие валютные изменения могут произойти, как мы и прогнозировали, ближе к осени,
– сказал Лесовой.
Какие показатели ждать на валютном рынке
- Коридоры валютных колебаний: 40,7 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро (на межбанке) и 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк - до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты - до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк - до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки - до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты - до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки - 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка - 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.