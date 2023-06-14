Отпущения курса не будет: что ждет на доллар в июне

Несмотря на частые прогнозы экспертов относительно отпущения курса валют в июне, аналитик считает, что это не более чем слухи. Он выразил положительные ожидания.

Что будет с курсом валют в июне

Аналитик Алексей Козырев дал следующие прогнозы относительно курса валют в июне:

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Доллар: в банках – от 36,80 до 38 гривен, в обменниках – 36,90 до 37,85 гривны;

в банках – от 36,80 до 38 гривен, в обменниках – 36,90 до 37,85 гривны; Евро: в банках – от 38,50 до 41,50 гривен, в обменниках – от 39,70 до 41,00 гривен.

Не будет в июне никакого отпущения курса, о чем сейчас говорят. НБУ, по моему прогнозу, будет продолжать держать коридор от 36,56 до 36,93 гривны. Чтобы удерживать этот коридор, НБУ потратит от 1,75 до 2,4 миллиарда долларов из резервов. Благодаря международной помощи резерв остается на высоком уровне,

– объяснил эксперт.

Он добавил, что безналичный курс евро будет находиться в пределах от 38,57 до 40,33 гривны. Также он подчеркнул, что июнь будет напряженным из-за определенных факторов, влияющих на курс, например: ситуация с "зерновым соглашением", успехами ВСУ на фронте и размером международной поддержки.

Какой курс валют 14 июня

В среду курс доллара и евро несколько укрепился по сравнению с предыдущим днем. Доллар больше всего поднялся на черном рынке, в среднем на 10 копеек. Евро больше выросло в цене в банках, где купля-продажа колеблется в пределах 10 – 20 копеек.

Курс доллара:

В банках: покупка – 36,90 грн, продажа – 37,32 грн;

В обменниках: покупка – 36,45 грн, продажа – 37,45 грн;

На черном рынке: покупка – 37,20 гривны, продажа – 37,32 гривны.

Курс евро: