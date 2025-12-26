Каким будет курс валют в начале 2026 года и возникнет ли ажиотаж на рынке

На пересечении 2025 – 2026 годов ситуация на валютном рынке обещает быть достаточно взвешенной и прогнозируемой. Однако, вероятно, спрос все же будет превышать предложение.

Какой будет ситуация с 29 декабря по 4 января?

О "утихании аппетита" обменников, и будем ли наблюдать ажиотаж вроде прошлогоднего, рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Вероятно, в период 29 декабря – 4 января спрос на валюту будет превышать предложение лишь на 10 – 15%. По словам эксперта, такое соотношение можно считать вполне приемлемым.

Более того, оно не станет неожиданностью для Нацбанка – регулятор будет внимательно следить за "температурой", выравнивая спрос благодаря валютным интервенциям.

Также индикатором относительно стабильной ситуации на рынке является постепенное снижение инфляции: по итогам ноября в годовом измерении она упала до 9,3%, а до конца года ожидают не менее 10%.

Кроме того, учетная ставка, которая с марта 2025 года держится на уровне 15,5%, в случае ухудшения ситуации профилактически будет влиять на стабильность гривны. Поэтому сейчас есть предпосылки для довольно стабильного курса.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА В целом на следующей неделе на валютном рынке не будет каких-то непреодолимых "раздражителей", способных радикально переиначить рынок. Действует режим "управляемой гибкости", что фактически является противодействием любому "шторму". В то же время экономические обстоятельства не будут мешать регулятору держать баланс между спросом и предложением.

По словам банкира, курсовых скачков или падений ожидать не стоит – даже несмотря на возможные интенсивные колебания на межбанке, как это было в течение декабря. Показатели могут "шататься" в разные стороны, но в пределах допустимых коридоров.

Игроки наличного рынка будут отталкиваться от показателей межбанка – по крайней мере по курсу покупки. Для продажи варианты зависят от уровня спроса, однако ажиотажа как в прошлом году нет.

Поэтому не стоит ожидать, что разница между курсами покупки и продажи будет превышать 0,5 – 0,7 гривны. То есть, в конце 2025 года и в начале 2026 года стоит ожидать "утихания аппетита" обменников,

– добавил Лесовой.

Каким будет курс доллара и евро?

По итогам 2025 года, официальный курс доллара ожидают в пределах 41,8 – 42,4 гривны. То есть, фактически за год он вырастет лишь на 0,4 – 0,9%, что доказывает привлекательность гривневых инструментов сохранения средств.

Напомним, о безальтернативности гривневых депозитов ранее 24 Каналу рассказал банкир Дмитрий Замотаев. По его словам, доходность валютных депозитов в 11 – 12 раз ниже гривневых.

Курс евро на следующей неделе будет зависеть от двух факторов: мировой пары доллар-евро и курса гривны к доллару. Ожидается, что евро к доллару будет держаться в пределах от 1 до 1,16 – 1,17, поэтому колебания курса евро в Украине будут преимущественно в диапазоне 49 – 49,6 гривны.

В то же время НБУ при необходимости может увеличить интервенции в евро, что частично повлияет на курс.

Характеристики рынка с 29 декабря по 4 января: