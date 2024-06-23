Будет развитие кредитования: что повлияет на курс валют на следующей неделе

На следующей неделе на курс валют будет влиять сразу несколько экономических факторов. Несмотря на это стоимость доллара и евро мало чем будут отличаться он нынешних показателей.

Что будет влиять на курс

В разговоре с 24 Каналом Тарас Лесовой рассказал, что на рынке резких и неожиданных процессов ждать не стоит. НБУ все еще не отказался от режима "управляемой гибкости", но есть и другие факторы, которые повлияют на курс.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Международная поддержка, в том числе и финансовая, является достаточно весомым аргументом для стабильности экономики. Ведь Украина получила мощную поддержку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине. Также до конца месяца ожидается очередная "порция" макрофина от Еврокомиссии и МВФ суммарно на 4,2 миллиарда долларов. Ну и стратегически, в перспективе уже 2025 года на рынок повлияет принятое решение G7 о кредите 50 миллиардов долларов, который будет гаситься за счет замороженных активов страны–агрессора.

Процесс девальвации гривны остановился, и ожидается, что валюта стабилизируется до конца месяца. Эта стабилизация приведет к тому, что гривна почти не изменится по сравнению с маем. Кроме того, было объявлено о снижении учетной ставки до 13% с целью стимулирования кредитования критически важных секторов экономики.

Очевидно инфляция будет более заметной именно во втором полугодии (из–за роста тарифов на электроэнергию, дефицит энергоснабжения, что скажется на активности бизнеса и ожидаемое июльское увеличение акциза на топливо). Однако по прогнозу Нацбанка инфляция, хоть и вырастет, однако до конца года она будет в пределах 5 – 6%, что совпадает с прогнозом на 2024 год,

– сказал он

Чего ждать от курса