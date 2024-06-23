Будет развитие кредитования: что повлияет на курс валют на следующей неделе
На следующей неделе на курс валют будет влиять сразу несколько экономических факторов. Несмотря на это стоимость доллара и евро мало чем будут отличаться он нынешних показателей.
Что будет влиять на курс
В разговоре с 24 Каналом Тарас Лесовой рассказал, что на рынке резких и неожиданных процессов ждать не стоит. НБУ все еще не отказался от режима "управляемой гибкости", но есть и другие факторы, которые повлияют на курс.
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Международная поддержка, в том числе и финансовая, является достаточно весомым аргументом для стабильности экономики. Ведь Украина получила мощную поддержку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине. Также до конца месяца ожидается очередная "порция" макрофина от Еврокомиссии и МВФ суммарно на 4,2 миллиарда долларов. Ну и стратегически, в перспективе уже 2025 года на рынок повлияет принятое решение G7 о кредите 50 миллиардов долларов, который будет гаситься за счет замороженных активов страны–агрессора.
Процесс девальвации гривны остановился, и ожидается, что валюта стабилизируется до конца месяца. Эта стабилизация приведет к тому, что гривна почти не изменится по сравнению с маем. Кроме того, было объявлено о снижении учетной ставки до 13% с целью стимулирования кредитования критически важных секторов экономики.
Очевидно инфляция будет более заметной именно во втором полугодии (из–за роста тарифов на электроэнергию, дефицит энергоснабжения, что скажется на активности бизнеса и ожидаемое июльское увеличение акциза на топливо). Однако по прогнозу Нацбанка инфляция, хоть и вырастет, однако до конца года она будет в пределах 5 – 6%, что совпадает с прогнозом на 2024 год,
– сказал он
Чего ждать от курса
- Коридоры валютных колебаний: межбанк – 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривны за евро, наличный рынок – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривны за евро.
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.