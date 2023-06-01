Валютный штиль: каким будет курс доллара и евро в начале июня

Курс валют обещает быть в стабильных колебаниях на следующей неделе. Однако ближе к осени гривна может начать снова расти.

Каким будет курс с 5 по 11 июня

Банкир Тарас Лесовой считает, что курс валют на следующей неделе будет стабильным. Он рассказал для 24 Канала что колебания в цене будут в районе 0,5 гривны.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА На наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация: курс доллара будет находиться в пределах 37 – 38 гривен, а евро – 40 – 41 гривен. Собственно такой курсовой диапазон наблюдается за последние несколько недель. Кроме того, ежедневные колебания курсов будут незначительными: на примере начала месяца можем предположить, что они составят в среднем 0,3 – 0,5 гривен.

Также он добавил, что спред будет составлять до 0,3 гривны за 1 доллар и 0,5 гривен за 1 евро. По его мнению, унификация курсов – это первый шаг к возврату гибкого курса, снятию доли валютных ограничений и т.д.

Следующая неделя курс валют будет предшествовать под влиянием нескольких факторов:

наполнение бюджета за счет экспортных поступлений, внутренних налогов, а также макрофина;

баланса предложения и спроса на наличную валюту

Прогнозы по курсу валют к осени

Банкир предполагает, что с учетом усовершенствованной стратегии НБУ "Финансовая крепость Украины" особенно, что касается цели "устойчивой гривны", что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного приближения курса в обменниках к официальному.

По крайней мере, грамотная и взвешенная политика регулятора, которая среди прочего отчасти основывается на взятых обязательствах перед МВФ (четырехлетняя программа сотрудничества с выделением 15,6 миллиарда долларов), будет направлена на уменьшение межкурсовой разницы (вероятно, к "воссоединению" из нынешних 2 – 2,5%, разница между официальным курсом и курсом обменников может еще больше сократиться – до 1 – 1,5%),

– объяснил Лесной.

Какой курс валют 1 июня

Курс в обменниках :

Доллар: покупка – 37,30 гривны, продажа – за 37,47 гривны;

покупка – 37,30 гривны, продажа – за 37,47 гривны; Евро: покупка – 40,26 гривны, продажа – 40,49 гривны.

Курс в банках:

Доллар: покупка – 37,55 гривны, продажа – за 37,15 гривны;

покупка – 37,55 гривны, продажа – за 37,15 гривны; Евро: покупка – 40 гривен, продажа – 40,11 гривны.

Курс на черном рынке: