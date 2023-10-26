Курс валют в ноябре: почему вырастет доллар

В ноябре ситуация на валютном рынке будет зависеть от ряда факторов, которые прямо или косвенно будут влиять на курс. Неудовлетворенный спрос может спровоцировать рост стоимости валюты на межбанке.

Каким будет курс в ноябре

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой подчеркнул, что в этот период рынок ожидает от НБУ небольшого расширения коридора колебаний на межбанке это, соответственно, скажется на курсовых показателях. Сейчас в Украине введен статус "управляемой гибкости" – это свободный курс, но под профессиональным "наблюдением" во избежание негативных явлений на рынке.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы можем лишь очертить "некритические" пределы колебаний в следующем месяце: на межбанке – до 37 гривен за доллар и 38,5 – 38,8 гривны за евро, на наличном рынке 38 – 39 гривен за доллар и 40 – 42 гривны за евро.

Банкир предполагает, что в ноябре валютные колебания могут быть заметнее, поскольку в новых реалиях рынок меняется в зависимости от спроса и предложения на рынке. Лесовой отмечает, что это не аксиома, а лишь предположение, учитывая ситуацию второй половины октября.

Допускаем, что со временем разница между официальным и наличным курсами может уменьшиться – до 0,7 – 1%, что станет практическим свидетельством постепенного пути возвращения плавающего курса валют,

– говорит Лесовой

В настоящее время более точные прогнозы невозможны. Ситуация на рынке меняется под влиянием тактики регулятора и уровня спроса в тот или иной день торгов.