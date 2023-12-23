Такого не было до начала полномасштабного вторжения: что будет с курсом в новогодние праздники
В конце 2023 года рождественско-новогодняя неделя может стать действительно кульминационной. В частности, многое будет зависеть от реализации направления регулятора на либерализацию валютного рынка.
Что повлияет на курс валют
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что регулятор может прибегнуть к более мощным валютным интервенциям, что спровоцирует превышение предложения над спросом на межбанке, а это отразится на текущих курсовых колебаниях.
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Не считая того, на наличном рынке могут наблюдаться и другие схожие “курсотворческие” тенденции. В частности, стоимость валюты будет выставляться с учетом межбанковских курсовых показателей, а еще стоит добавить объективный предпраздничный фактор роста предложения.
Именно поэтому, с определенной вероятностью, можем ожидать достаточно стабильные коридоры колебаний, как на межбанке, так и на наличном рынке, а разница между курсами может снизиться до минимума: не исключаем, что в течение последней недели года может снизиться до нуля. Другими словами, межбанковский и наличный курсы теоретически могут сравниться, чего не наблюдалось с самого начала полномасштабного вторжения.
Чего ждать от курса следующей недели
- Ожидаемый "коридор" валютных колебаний на межбанке будет на уровне 37 – 37,75 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро;
- Текущие курсовые изменения на межбанке будут незначительными – до 0,2 гривны; а разница между курсами покупки и продажи – до 0,1 гривны;
- Соответственно на наличном рынке курс будет колебаться в пределах 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривны за евро;
- Курсовые изменения на наличном рынке, как и разница между курсами покупки и продажи, не превысит 0,2 гривны.