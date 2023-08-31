Что будет с валютой в сентябре: какие изменения ждут украинцев

На следующей неделе на валютном рынке могут наблюдаться незначительные признаки "нервозности". Чем ближе к анонсированной либерализации и возвращению к плавающему курсу, тем заметнее ежедневные курсовые изменения.

Ситуация на валютном рынке с 4 сентября

На следующей неделе для НБУ очень важно сохранить баланс между спросом и предложением, что фактически будет сдерживать любые ажиотажные или спекулятивные проявления на рынке. Временное сокращение количества работающих небанковских учреждений поставило под угрозу стабильность рынка, отметил банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала.

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Тарас Лесной Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Вполне приемлемы будут разновекторные колебания доллара и евро в пределах 0,3 – 0,5 гривен. Ширина спреда ситуативно также может увеличиться до 0,5 – 0,7 грн. Однако подчеркиваю: такие "рябь" вполне ожидаемы, ведь рынок пытается подстроиться под будущие реалии. Что касается коридора колебаний, то здесь, как и неделей ранее, он составит 37,50 – 38,5 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

НБУ принял решение о разрешении покупать валюту на сумму до 50 тысяч гривен в одном банке, а также вдвое увеличил лимит – до 200 тысяч гривен на покупку безналичной валюты по официальному курсу с последующим размещением на депозиты от 3 месяцев. По мнению банкира, это положительное решение.

Таким образом, НБУ фактически реанимировал привлекательность "конвертационных" депозитов, что однозначно удержит наличный рынок от дальнейших попыток "идти вверх".

– замечает Лесной

Формировать состояние наличного валютного рынка в сентябре будут:

развитие экономики, в том числе удачная жатва;

экспортные "окна" или "коридоры" для продолжения поставок агропродукции за границу;

международная анонсированная поддержка, позволяющая стабилизировать бюджет и накопить международные финансовые резервы;

положительная динамика на фронте

Главным фактором изменений, конечно, будет будущее ослабление валютных ограничений. Однако тревожиться не стоит. Тарас настаивает, что ситуация будет стабильной.