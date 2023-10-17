Колебания незначительны: каким будет курс доллара в октябре

С 16 по 22 октября на рынке валют будет достаточно стабильная ситуация. Колебания курса доллара и евро будут не значительными.

Что будет с курсом доллара и евро

По мнению аналитиков, колебания курса валют будут в диапазоне 2 – 6 копеек. Таким образом, безналичный доллар будет стоить от 36,30 до 36,55 гривны. В то же время со среды по пятницу ожидается наибольшая турбулентность в пределах от 1,04 до 1,06 доллара.

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К слову, перед 1 ноября должно состояться заседание Федеральной резервной системы США, что может повлечь за собой спекуляции на рынке. Так что на неделе могут начаться попытки "раскачать" стоимость доллара и евро.

Прогноз от эксперта

Анна Золотько ожидает укрепление гривны в течение этой недели. Однако вероятно, что доллар на ВРУ начнет умеренно расти, и будет понемногу двигаться к отметкам, которые были в начале управляемой гибкости курса.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением. Следовательно, стоимость наличного доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,20 гривны за доллар.

Курс доллара 17 октября

В сутки курс доллара несколько укрепился. Больше всего выросли показатели в обменниках, на 13 – 17 копеек.

В банках: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны;

покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны; В обменниках: покупка – 38,81 гривны, продажа – 38,29 гривны;

покупка – 38,81 гривны, продажа – 38,29 гривны; На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.