Курс доллара в мае: в НБУ рассказали, как повлияли на валютный рынок
8 июня 2023, 13:36Читати новину українською
Источник:Национальный банк Украины
В мае в Украине был зафиксирован всплеск спроса на иностранную валюту. Это заставило Нацбанк увеличить объем своих интервенций – то есть активнее вмешаться в работу рынка.
Почему спрос на валюту вырос
В мае НБУ продал 1,96 млрд долларов. Выкупил же в резервы 63,3 миллиона. Таким образом чистая продажа валюты в мае увеличилась до 1,9 миллиарда долларов.
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Как объяснили в регуляторе, высокий спрос на иностранную валюту вызвал ряд факторов:
- интенсивные ремонтные работы в энергосистеме и закупка оборудования предприятиями машиностроения и топливно-энергетического комплекса;
- необходимость обеспечивать расчеты с международными платежными системами со стороны банков.
Что с курсом
В то же время, отметили в НБУ, отклонение курса серого рынка от официального хранится в узком диапазоне. Он составляет менее 3%.
Какой курс доллара 8 июня
- Утром банки продавали доллар по 37,3 гривны, а покупали по 36,85 гривны.
- Обменники – по 37,28 гривны и 36,6 гривны соответственно.
- На черном рынке курс установили на уровне 37,1 гривны в покупке и 37,2 гривны в продаже.
Какой курс евро
- Банки – 39,75 гривны в покупке, 40,3 гривны в продаже.
- Обменники – 39,17 гривны в покупке, 40,35 гривны в продаже;
- Черный рынок – 40,02 гривны в покупке, 40,17 гривны в продаже.