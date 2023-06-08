Курс доллара в мае: в НБУ рассказали, как повлияли на валютный рынок

В мае в Украине был зафиксирован всплеск спроса на иностранную валюту. Это заставило Нацбанк увеличить объем своих интервенций – то есть активнее вмешаться в работу рынка.

Почему спрос на валюту вырос

В мае НБУ продал 1,96 млрд долларов. Выкупил же в резервы 63,3 миллиона. Таким образом чистая продажа валюты в мае увеличилась до 1,9 миллиарда долларов.

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Как объяснили в регуляторе, высокий спрос на иностранную валюту вызвал ряд факторов:

интенсивные ремонтные работы в энергосистеме и закупка оборудования предприятиями машиностроения и топливно-энергетического комплекса;

необходимость обеспечивать расчеты с международными платежными системами со стороны банков.

Что с курсом

В то же время, отметили в НБУ, отклонение курса серого рынка от официального хранится в узком диапазоне. Он составляет менее 3%.

Какой курс доллара 8 июня

Утром банки продавали доллар по 37,3 гривны, а покупали по 36,85 гривны.

продавали доллар по 37,3 гривны, а покупали по 36,85 гривны. Обменники – по 37,28 гривны и 36,6 гривны соответственно.

– по 37,28 гривны и 36,6 гривны соответственно. На черном рынке курс установили на уровне 37,1 гривны в покупке и 37,2 гривны в продаже.

Какой курс евро