Неожиданно пошел вверх: как изменился курс злотого в середине августа
14 августа, 10:22
1

Неожиданно пошел вверх: как изменился курс злотого в середине августа

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс злотого вырос до 11,43 гривны (+15 копеек по сравнению с 13 августа).
  • В банках курс злотого на покупку вырос до 11 гривен (+5 копеек), на продажу до 11,58 гривны (+10 копеек).

Курс злотого стабилен. Происходят лишь незначительные колебания. Сегодня официальный курс несколько вырос.

Как изменился официальный курс злотого?

14 августа официальный курс злотого вырос до – 11,43 гривны (+15 копеек, по сравнению с 13 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний банковский курс злотого вырос так:

  • покупка – 11 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 13 августа);
  • продажа – 11,58 гривны за злотый (+10 копеек).

В обменниках курс вырос так:

  • покупка – 11,30 гривны за злотый (+2 копейки);
  • продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых?

  • чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 158 гривен;
  • для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 140 гривен.

Какую сумму можно получить при сдаче 100 злотых?

  • если сдавать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;
  • при сдаче 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить примерно – 1 130 гривен.