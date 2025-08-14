Курс злотого стабилен. Происходят лишь незначительные колебания. Сегодня официальный курс несколько вырос.

Как изменился официальный курс злотого?

14 августа официальный курс злотого вырос до – 11,43 гривны (+15 копеек, по сравнению с 13 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний банковский курс злотого вырос так:

покупка – 11 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 13 августа);

продажа – 11,58 гривны за злотый (+10 копеек).

В обменниках курс вырос так:

покупка – 11,30 гривны за злотый (+2 копейки);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых?

чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 158 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 140 гривен.

Какую сумму можно получить при сдаче 100 злотых?