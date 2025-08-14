Курс злотого стабільний. Відбуваються лише незначні коливання. Сьогодні офіційний курс дещо зріс.

Як змінився офіційний курс злотого?

14 серпня офіційний курс злотого зріс до – 11,43 гривні (+15 копійок, порівняно із 13 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Що сталося з курсом злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній банківський курс злотого зріс так:

купівля – 11 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 13 серпня);

продаж – 11,58 гривні за злотий (+10 копійок).

В обмінниках курс зріс так:

купівля – 11,30 гривні за злотий (+2 копійки);

продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

Яка сума гривень потрібна, аби купити 100 злотих?

щоб придбати 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 158 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже – 1 140 гривень.

Яку суму можна отримати при здачі 100 злотих?