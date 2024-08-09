Почти как в Украине: сколько надо отдать за 1000 долларов в Польше

Стоимость одного доллара колеблется в Польше в диапазоне от почти 3,90 злотого до 3,95 злотого. Поэтому 1 000 долларов обойдется от 3 900 злотых до 3 950 злотых.

Какая цена доллара в Польше

По среднему банковскому курсу, по состоянию на 9 августа, купить один доллар в Польше обойдется в 3,89 злотого.

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В то же время средний карточный курс Visa и Mastercard составляет 3,94 злотого за доллар.

Поэтому купить 1 000 долларов в Польше обойдется в пределах 3 890 злотых по среднему банковскому курсу,

по среднему банковскому курсу, По курсам Visa и Mastercard – уже 3 940 злотых.

Конвертация за рубежом

При расчете картой Visa или Mastercard взимание средств происходит по-разному.

Стоит заметить, что при оплате товаров гривневой картой за рубежом, будет происходить конвертация валют.

Если рассчитаться гривневой картой за рубежом, тогда международная платежная система, обслуживающая карточку (Visa или Mastercard), пришлет в банк запрос о списании соответствующей суммы.

Поскольку карта является гривневой, тогда банк конвертирует гривну в евро, например. Такая конвертация произойдет по собственному карточному курсу. Он, кстати, может отличаться от курса платежной системы.

Какой курс в НБУ и в обменниках

Курс НБУ

Украинец, который рассчитывается карточкой с платежной системой Visa где-то в Европе, тогда конвертация происходит следующим образом: гривна – доллар – евро – злотый (если эта страна Польша). А если карта с системой Mastercard – гривна – евро – злотый.

По состоянию на 9 августа, один доллар составляет 3,95 злотого. То есть 1 000 долларов – это уже 3 950 злотых.

Если перевести данную сумму в злотых в гривны, тогда по среднему банковскому курсу это получится 40 290 гривен.

Курс в обменниках

Курс здесь составляет 3,94 злотого за доллар. То есть 1 000 долларов 3 940 злотых. В гривнах это 40 188 гривен.

По среднему банковскому курсу 1 000 долларов в Украине обойдется в 40 850 гривен.