31 марта, 11:10
После выходных НБУ повысил курс злотого после выходных
Основні тези
- На 31 марта официальный курс польского злотого в Украине составляет 10,70 гривны, что на 5 копеек больше по сравнению с 28 марта.
- Средний курс покупки злотого в банках – 10,25 гривны, продажи – 11,10 гривны; в обменниках курс покупки – 10,70 гривны, продажи – 10,80 гривны.
После выходных Национальный банк Украины снова повысил курс польского злотого, который ранее демонстрировал незначительное снижение. Какой актуальный курс валюты, читайте далее.
Какой официальный курс злотого в Украине сейчас
По состоянию на 31 марта, официальный курс злотого в Украине достиг – 10,70 гривны (+5 копеек по сравнению с 28 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злого в банках и обменниках
Согласно данным "Минфина", курс злотого в Украине изменился так:
- у банках средний курс покупки составляет – 10,25 гривны за злотый (-5 копеек), продажи – 11,10 гривны за злотый (без изменений);
- а в обменниках средний курс покупки – 10,70 гривны за злотый (без изменений), продажи – 10,80 (без изменений).
Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня
- покупка 100 злотых в банке обойдется в среднем в – 1 110 гривен;
- в обменниках приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 080 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сегодня
- если сдавать 100 злотых в банк, можно получить в среднем – 1 024 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 070 гривен.
Важно! Курс валюты напрямую зависит от финансового учреждения, где происходит обмен.