НБУ постепенно повышает курс польского злотого к гривне. Однако общемесячные колебания все же остаются стабильными.

Какой курс злотого по НБУ 24 сентября?

Курс злотого 24 сентября достиг 11,46 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его цена выросла на 2 копейки по сравнению с 23 сентября. В целом злотый продолжает постепенно дорожать после удешевления.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 24 сентября такой:

покупка – 11,10 гривен за злотый (-2 копейки по сравнению с 23 сентября);

продажа – 11,85 гривен за злотый (+8 копеек по сравнению с 23 сентября).

Зато середняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,40 гривен за злотый (+1 копейка по сравнению с 23 сентября);

продажа – 11,48 гривен за злотый (+1 копейка по сравнению с 23 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 110 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 140 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 185 гривны за 100 злотых;

в обменнике – 1 148 гривен за 100 злотых.

