Злотий дорожчає слідом за євро: який курс 24 вересня
24 вересня, 12:21
3

Злотий дорожчає слідом за євро: який курс 24 вересня

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Курс злотого за НБУ 24 вересня становить 11,46 гривень, що на 2 копійки більше, ніж 23 вересня.
  • Середній курс злотого в банках: купівля - 11,10 гривень, продаж - 11,85 гривень; в обмінниках: купівля - 11,40 гривень, продаж - 11,48 гривень.

НБУ поступово підвищує курс польського злотого до гривні. Проте загальномісячні коливання все ж залишаються стабільними.

Який курс злотого за НБУ 24 вересня?

Курс злотого 24 вересня сягнув 11,46 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна зросла на 2 копійки у порівнянні з 23 вересня. Загалом злотий продовжує поступово дорожчати після здешевлення.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 24 вересня такий:

  • купівля – 11,10 гривень за злотий (-2 копійки у порівнянні з 23 вересня);
  • продаж – 11,85 гривень за злотий (+8 копійок у порівнянні з 23 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,40 гривень за злотий (+1 копійка у порівнянні з 23 вересня);
  • продаж – 11,48 гривень за злотий (+1 копійка у порівнянні з 23 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 110 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 140 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 185 гривні за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 148 гривень за 100 злотих.

