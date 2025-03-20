20 марта, 11:48
Где-то подорожал, а где-то подешевел: какой курс злотого сегодня
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине на 20 марта составляет 10,82 гривны, что на 4 копейки меньше по сравнению с курсом по состоянию на 19 марта.
- В банках средний курс покупки злотого составляет 10,40 гривны, продажи – 11,10 гривен, а в обменниках курс покупки – 10,75 гривны, продажи – 10,85 гривны.
Официальный курс злотого немного снизился по сравнению со вчерашним днем. В то же время стоимость валюты в банках и обменниках осталась стабильной. Детали актуального курса читайте далее.
Какой официальный курс злотого в Украине сейчас
По состоянию на 20 марта, официальный курс злотого в Украине достиг – 10,82 гривны (-4 копеек, по сравнению с 19 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злого в банках и обменниках
Согласно данным "Минфина", курс злотого после выходных изменился так:
- у банках средний курс покупки составляет – 10,40 гривны за злотый (+10 копеек), продажи – 11,10 гривен за злотый (без изменений);
- а в обменниках средний курс покупки – 10,75 гривны за злотый (без изменений), продажи – 10,85 (-1 копейка).
Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня
- покупка 100 злотых в банке обойдется в среднем в – 1 110 гривен;
- в обменниках приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 085 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сегодня
- если сдавать 100 злотых в банк, можно получить в среднем – 1 040 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 075 гривен.
Обратите внимание! Курс валюты напрямую зависит от финансового учреждения, где происходит обмен.