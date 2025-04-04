Резкое подорожание: за сколько можно купить 1 злотый сейчас

Курс злотого продолжает расти. Подорожание ощущается во всех сегментах валютного рынка. В частности, сегодня НБУ значительно повысил официальный курс.

Какой сейчас официальный курс злотого

По состоянию на 4 апреля, официальный курс злотого достиг 10,93 гривны (+25 копеек, по сравнению с 3 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина" сегодня курс злотого вырос в отдельных сегментах рынка:

4 апреля средний банковский курс покупки достиг – 10,50 гривны за злотый (+17 копеек), продажи – 11,05 (+ 7 копеек);

покупки достиг – 10,50 гривны за злотый (+17 копеек), продажи – 11,05 (+ 7 копеек); в то же время средний курс покупки в обменниках – 10,73 гривны за злотый (+7 копеек), продажи – 10,85 (+5 копеек).

Сколько необходимо потратить на покупку 100 злотых сегодня

чтобы приобрести 100 злотых в банке, нужно потратить примерно 1 105 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике необходимо иметь уже ориентировочно 1 085 гривен.

Какую сумму можно выручить, если обмениваешь 100 злотых