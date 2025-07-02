Ощущается рост: как изменился курс злотого с начала июля

В июне курс злотого не претерпел значительных изменений. Все колебания были почти не ощутимы. А вот в июле ощущается тенденция роста курса с начала месяца.

Официальный курс злотого в июле 2025 года По состоянию на 2 июля, официальный курс злотого составляет – 11,64 гривны (+9 копеек, по сравнению с 1 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Республиканцы приняли "большой законопроект" Трампа о налогах: какие изменения предусматривает документ Средний банковский курс злотого, как отмечает "Минфин", изменился следующим образом: покупка – 11,20 гривны за злотый (+10 копеек, если сравнивать с 1 июля);

продажа – 11,80 гривны за злотый (+15 копеек). Чувствуется рост и в обменниках: покупка – 11,54 гривны за злотый (+9 копеек);

продажа – 11,65 гривны за злотый (+5 копеек). Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сейчас чтобы купить 100 злотых в банке сегодня нужно ориентировочно – 1 180 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 165 гривен. Сколько можно получить за 100 злотых сегодня если обменивать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 120 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить ориентировочно – 1 154 гривен.