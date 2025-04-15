15 апреля, 14:05
Снова вырос: что происходит со злотым 15 апреля
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине 15 апреля составляет 10,97 гривны, что на 5 копеек больше, чем 14 апреля.
- В банках средний курс покупки злотого составляет 10,45 гривны, а продажи - 11,15 гривны, тогда как в обменниках курс покупки - 10,75 гривны, продажи - 10,85 гривны.
Официальный курс злотого вырос 15 апреля. Подорожание ощутимо и в других секторах рынка. В то же время стоит заметить, что резких колебаний не происходит.
Как изменился официальный курс злотого в Украине
Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 15 апреля составляет – 10,97 гривны (+5 копеек, по сравнению с 14 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой сейчас курс злотого в банках и обменниках
По данным "Минфина", сегодня курс злотого в банках и обменниках Украины таков:
- в банке средний курс покупки составляет – 10,45 гривны за злотый (+15 копеек), продажи – 11,15 гривны за злотый (+5 копеек);
- а вот в обменниках, в свою очередь, курс покупки – 10,75 гривны за злотый (без изменений), продажи – 10,85 гривны за злотый (-5 копеек).
Сколько нужно гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня
- для приобретения 100 злотых в банке сегодня необходимо иметь в среднем – 1 105 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 085 гривен.
Сколько можно получить при сдаче 100 злотых 15 апреля
- если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить примерно – 1 045 гривен;
- а вот при обмене 100 злотых в обменнике удастся получить ориентировочно – 1 075 гривен.