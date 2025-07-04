Продолжает расти: как изменился курс злотого в июле

В течение июня курс злотого был стабильным. В июле с самого начала месяца происходил рост. По состоянию на 4 число, злотый продолжает "стремиться вверх".

Официальный курс злотого сейчас 4 июля, официальный курс злотого составляет – 11,57 гривны (-7 копеек, по сравнению со 2 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Останется ли доллар и евро стабильными в июле Как изменился курс злотого в банках и обменниках Банковский курс злотого в среднем, по данным "Минфина", изменился так: покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать со 2 июля);

продажа – 11,80 гривны за злотый (без изменений). В обменниках, в свою очередь, произошли следующие изменения: покупка – 11,53 гривны за злотый (-1 копейка);

продажа – 11,67 гривны за злотый (+2 копейки). Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых сейчас для приобретения 100 злотых в банке сегодня нужно ориентировочно – 1 180 гривен;

чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 167 гривен. Сколько гривен можно получить за 100 злотых сейчас за 100 злотых в банке можно выручить ориентировочно – 1 120 гривен;

за 100 злотых в обменнике можно получить уже – 1 153 гривен.