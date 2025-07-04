4 июля, 09:55
Продолжает расти: как изменился курс злотого в июле
Основні тези
- По состоянию на 4 июля, официальный курс злотого составляет 11,57 гривны, что на 7 копеек меньше, чем 2 июля.
- Курс злотого стабильно рос с начала июля.
В течение июня курс злотого был стабильным. В июле с самого начала месяца происходил рост. По состоянию на 4 число, злотый продолжает "стремиться вверх".
Официальный курс злотого сейчас
4 июля, официальный курс злотого составляет – 11,57 гривны (-7 копеек, по сравнению со 2 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
Банковский курс злотого в среднем, по данным "Минфина", изменился так:
- покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать со 2 июля);
- продажа – 11,80 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках, в свою очередь, произошли следующие изменения:
- покупка – 11,53 гривны за злотый (-1 копейка);
- продажа – 11,67 гривны за злотый (+2 копейки).
Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых сейчас
- для приобретения 100 злотых в банке сегодня нужно ориентировочно – 1 180 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 167 гривен.
Сколько гривен можно получить за 100 злотых сейчас
- за 100 злотых в банке можно выручить ориентировочно – 1 120 гривен;
- за 100 злотых в обменнике можно получить уже – 1 153 гривен.