24 июня, 10:15
Новое падение: как изменился курс злотого во второй половине июня
Основні тези
- Официальный курс злотого 24 июня составляет 11,23 гривны, что на 7 копеек меньше, чем 23 июня.
- Средний курс злотого в банках: покупка – 10,93 гривны, продажа – 11,63 гривны; в обменниках: покупка – 11,26 гривны, продажа – 11,39 гривны.
Курс злотого почти не менялся в течение июня. Колебания, которые происходили, были незначительны. В то же время в конце месяца произошли заметные изменения, в частности, с курсом в банке.
Какой официальный курс злотого сейчас
24 июня, официальный курс злотого – 11,23 гривны (-7 копеек, по сравнению с 23 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменилась ситуация в банках и обменниках
Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках сейчас такой:
- покупка – 10,93 гривны за злотый (+18 копеек, если сравнивать с 23 июня);
- продажа – 11,63 гривны за злотый (+3 копейки).
В обменниках ситуация выглядит так:
- покупка – 11,26 гривны за злотый (+1 копейка);
- продажа – 11,39 гривны за злотый (+4 копейки).
Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых
- чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно примерно – 1 163 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо ориентировочно – 1 139 гривен.
Сколько можно получить при обмене 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 093 гривен;
- за 100 злотых в обменнике есть возможность выручить в среднем – 1 126 гривен.