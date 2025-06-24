Новое падение: как изменился курс злотого во второй половине июня

Курс злотого почти не менялся в течение июня. Колебания, которые происходили, были незначительны. В то же время в конце месяца произошли заметные изменения, в частности, с курсом в банке.

Какой официальный курс злотого сейчас 24 июня, официальный курс злотого – 11,23 гривны (-7 копеек, по сравнению с 23 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Почему семья военного не получит деньги: в Минобороны объяснили причины Как изменилась ситуация в банках и обменниках Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках сейчас такой: покупка – 10,93 гривны за злотый (+18 копеек, если сравнивать с 23 июня);

продажа – 11,63 гривны за злотый (+3 копейки). В обменниках ситуация выглядит так: покупка – 11,26 гривны за злотый (+1 копейка);

продажа – 11,39 гривны за злотый (+4 копейки). Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно примерно – 1 163 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо ориентировочно – 1 139 гривен. Сколько можно получить при обмене 100 злотых если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 093 гривен;

за 100 злотых в обменнике есть возможность выручить в среднем – 1 126 гривен.