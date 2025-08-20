20 августа, 10:25
Что происходит с курсом злотого 20 августа
Основні тези
- Официальный курс злотого на 20 августа составляет 11,38 гривны, что на 5 копеек больше по сравнению с 19 августа.
- В банках курс покупки злотого остается 11,05 гривны, а продажи – 11,63 гривны; в обменниках курс покупки – 11,28 гривны, продажи – 11,39 гривны.
Курс злотого остается стабильным. Весомых изменений в августе не произошло. Не предвидится ощутимых колебаний и в будущем.
Что происходит с официальным курсом злотого?
Официальный курс злотого, по состоянию на 20 августа, составляет – 11,38 гривны (+5 копеек, по сравнению с 19 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Как изменился курс злотого в банках и обменниках?
По данным издания "Минфин", средний банковский курс злотого сейчас такой:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 19 августа);
- продажа – 11,63 гривны за злотый (без изменений).
А вот в обменниках средний курс злотого такой:
- покупка – 11,28 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,39 гривны за злотый (-1 копейка).
Сколько нужно гривен для покупки 100 злотых?
- покупка 100 злотых в банке обойдется в примерно – 1 163 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 1 139 гривен.
Какую сумму можно выручить при обмене 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 105 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить примерно – 1 128 гривен.
Обратите внимание! Курс зависит от места обмена.