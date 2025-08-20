Что происходит с официальным курсом злотого?

Официальный курс злотого, по состоянию на 20 августа, составляет – 11,38 гривны (+5 копеек, по сравнению с 19 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как изменился курс злотого в банках и обменниках?

По данным издания "Минфин", средний банковский курс злотого сейчас такой:

покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 19 августа);

продажа – 11,63 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках средний курс злотого такой:

покупка – 11,28 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,39 гривны за злотый (-1 копейка).

Сколько нужно гривен для покупки 100 злотых?

покупка 100 злотых в банке обойдется в примерно – 1 163 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 1 139 гривен.

Какую сумму можно выручить при обмене 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 105 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить примерно – 1 128 гривен.

Обратите внимание! Курс зависит от места обмена.