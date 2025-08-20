Що відбувається з офіційним курсом злотого?

Офіційний курс злотого, станом на 20 серпня, складає – 11,38 гривні (+5 копійок, порівняно із 19 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як змінився курс злотого в банках та обмінниках?

За даними видання "Мінфін", середній банківський курс злотого зараз такий:

купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 19 серпня);

продаж – 11,63 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках середній курс злотого такий:

купівля – 11,28 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,39 гривні за злотий (-1 копійка).

Скільки треба гривень для покупки 100 злотих?

покупка 100 злотих у банку обійдеться у приблизно – 1 163 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 1 139 гривень.

Яку суму можна виручити при обміні 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 105 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість виручити приблизно – 1 128 гривень.

Зверніть увагу! Курс залежить від місця обміну.