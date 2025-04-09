Растет не везде: где сегодня выгоднее покупать злотый

9 апреля официальный курс злотого вырос. В то же время ситуация на валютном рынке в целом не претерпела весомых изменений.

Как изменился курс злотого в Украине

По состоянию на 9 апреля, официальный курс злотого достиг – 10,54 гривны (+5 копеек, по сравнению с 8 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина", сегодня курс злотого в банках и обменниках Украины таков:

средний банковский курс покупки составляет сегодня – 10,38 гривны за злотый (+8 копеек), продажи – 11,02 (-3 копейки);

покупки составляет сегодня – 10,38 гривны за злотый (+8 копеек), продажи – 11,02 (-3 копейки); а вот средний курс покупки в обменниках – 10,58 гривны за злотый (-3 копейки), продажи – 10,75 (-2 копейки).

Сколько надо потратить, чтобы купить 100 злотых 9 апреля

для приобретения 100 злотых в банке сегодня нужно иметь ориентировочно – 1 102 гривен;

а вот для покупки 100 злотых в обменнике необходимо иметь примерно – 1 075 гривен.

Какую сумму можно выручить при сдаче 100 злотых сегодня