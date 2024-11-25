Злотый бьет антирекорды: какая стоимость валюты сегодня
Курс польского злотого достиг нового минимума. После выходных валюта потеряла аж 18 копеек в стоимости. Какой актуальный курс злотого, читайте дальше.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 25 ноября официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 9,91 гривны (-18 копеек от 22 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках.
Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,80 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,30 гривны (без изменений).
В то же время обменники покупают злотые по 9,98 гривны (-8 копеек), а продают – уже по 10,10 гривны (-10 копеек).
Сколько стоят 100 злотых сегодня
- Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 991 гривну. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 030 гривен – в банках и 1 010 гривен в обменниках.
- Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 998 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 980 гривен.
Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.