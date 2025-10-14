За последнюю неделю злотый заметно подешевел. 13-14 октября его цена впервые за долгое время спустилась до отметки меньше 11,30 гривен.

Какой курс злотого по НБУ 14 октября?

Официальный курс злотого 14 октября достиг 11,29 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его стоимость не изменилась по сравнению с 13 октября, однако подешевела на около 4-5 копеек по сравнению с прошлой неделей.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 14 октября такой:

покупка – 10,97 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 13 октября);

продажа – 11,62 гривен за злотый (-13 копеек по сравнению с 13 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,35 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 13 октября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 13 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 097 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 162 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

