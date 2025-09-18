В сентябре курс злотого начал умеренно расти и достиг отметки в 11,40 гривен. В целом колебания остаются стабильными.

Какой официальный курс злотого по НБУ 18 сентября?

Официальный курс злотого 18 сентября достиг 11,46 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Стоимость валюты выросла на 1 копейку по сравнению с 17 сентября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 18 сентября такой:

покупка – 11,05 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 17 сентября);

продажа – 11,85 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 17 сентября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,37 гривны за злотый (+2 копейки по сравнению с 17 сентября);

продажа – 11,48 гривны за злотый (+1 копейка по сравнению с 17 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 105 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 137 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 185 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 148 гривен за 100 злотых.

